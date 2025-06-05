Россияне вторым за день ударом уничтожили здание Херсонской ОВА: фото последствий

Днем четверга, 5 июня, российские войска нанесли повторный удар по зданию Херсонской ОВА. Оно было уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", - написал Прокудин.

Он также опубликовал фото с последствиями удара по зданию.



Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная также опубликовала фото из Херсона и уничтоженного здания.

"Родной Херсон, россияне уничтожили здание ОГА", - написала она.



Местные Telegram-каналы также публикуют фото с последствиями российского удара по зданию ОВА.

Также в сети распространяется видео второго удара КАБом, который разрушил Херсонскую ОВА.

Удар по Херсонской ОВА

Сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по Херсону. Одной из целей стало здание областной военной администрации в самом сердце города.

Во время утренней атаки вражеская управляемая авиабомба (КАБ) нанесла значительные разрушения зданию областной администрации.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.