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Россияне вторым за день ударом уничтожили здание Херсонской ОВА: фото последствий

Четверг 05 июня 2025 16:09
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Россияне вторым за день ударом уничтожили здание Херсонской ОВА: фото последствий Фото: россияне вторым за день ударом уничтожили здание Херсонской ОВА (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталья Кава

Днем четверга, 5 июня, российские войска нанесли повторный удар по зданию Херсонской ОВА. Оно было уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", - написал Прокудин.

Он также опубликовал фото с последствиями удара по зданию.
Россияне вторым за день ударом уничтожили здание Херсонской ОВА: фото последствий

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная также опубликовала фото из Херсона и уничтоженного здания.

"Родной Херсон, россияне уничтожили здание ОГА", - написала она.
Россияне вторым за день ударом уничтожили здание Херсонской ОВА: фото последствий
Местные Telegram-каналы также публикуют фото с последствиями российского удара по зданию ОВА.

Также в сети распространяется видео второго удара КАБом, который разрушил Херсонскую ОВА.

Удар по Херсонской ОВА

Сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по Херсону. Одной из целей стало здание областной военной администрации в самом сердце города.

Во время утренней атаки вражеская управляемая авиабомба (КАБ) нанесла значительные разрушения зданию областной администрации.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

РБК-Украина ранее писало, что оккупанты вечером понедельника, 2 июня, дроном атаковали медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта.

Ранее в результате обстрелов Херсонщины пострадали два человека, один из которых в тяжелом состоянии.

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