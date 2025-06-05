"Я с Украиной". Трамп сделал заявление о дальнейшей поддержке

Президент США Дональд Трамп хочет и дальше поддерживать Украину. Но его главной целью является прекращение кровопролития.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Журналисты спросили у Трампа, будет ли он продолжать поддержку Украины.

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали крупную сделку по редкоземельным металлам с Украиной. И мы этого хотим. Знаете, я за прекращение убийств. Вот чего я действительно хочу", - ответил он.

Трамп добавил, что война РФ против Украины никогда не должна была начаться.

Также американский лидер снова нафантазировал, что США якобы потратили 350 млрд долларов, а Европа - более 100 млрд долларов на помощь Украине. Но "дело даже не в деньгах".

"Деньги - это небольшая часть, но не главное. Главное - это смерть, уничтожение. Вы потеряли целую культуру", - добавил он.

По словам Трампа, в Украине были "самые красивые в мире башенки". И теперь они "все разнесены на куски". Вероятно, он имел в виду купола украинских храмов.

"Они лишили страну ее культуры. Они лишили страну ее наследия. Это ужасно. Но самое главное, опять же, это смерть. Более пяти тысяч человек в неделю", - заявил президент.