"Я с Украиной". Трамп сделал заявление о дальнейшей поддержке
Президент США Дональд Трамп хочет и дальше поддерживать Украину. Но его главной целью является прекращение кровопролития.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
Журналисты спросили у Трампа, будет ли он продолжать поддержку Украины.
"Да, я с Украиной. Мы только что подписали крупную сделку по редкоземельным металлам с Украиной. И мы этого хотим. Знаете, я за прекращение убийств. Вот чего я действительно хочу", - ответил он.
Трамп добавил, что война РФ против Украины никогда не должна была начаться.
Также американский лидер снова нафантазировал, что США якобы потратили 350 млрд долларов, а Европа - более 100 млрд долларов на помощь Украине. Но "дело даже не в деньгах".
"Деньги - это небольшая часть, но не главное. Главное - это смерть, уничтожение. Вы потеряли целую культуру", - добавил он.
По словам Трампа, в Украине были "самые красивые в мире башенки". И теперь они "все разнесены на куски". Вероятно, он имел в виду купола украинских храмов.
"Они лишили страну ее культуры. Они лишили страну ее наследия. Это ужасно. Но самое главное, опять же, это смерть. Более пяти тысяч человек в неделю", - заявил президент.
Помощь Украине от США
Напомним, президент США Дональд Трамп после прихода к власти пытается "держать баланс" между Украиной и Россией.
В частности, он уже оказал давление на Украину, когда приостановил поставки военной помощи, а также обмен разведданными. Примечательно, что эту помощь пообещала еще администрация Джо Байдена - Трамп новые поставки не объявлял.
При этом России американский лидер пока только угрожает жесткими санкциями. В Конгресс уже внесли соответствующий законопроект, но без "зеленого света" от Трампа его пока не рассматривают.
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