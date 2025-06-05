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"Я с Украиной". Трамп сделал заявление о дальнейшей поддержке

Вашингтон, Четверг 05 июня 2025 20:07
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"Я с Украиной". Трамп сделал заявление о дальнейшей поддержке Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет и дальше поддерживать Украину. Но его главной целью является прекращение кровопролития.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Журналисты спросили у Трампа, будет ли он продолжать поддержку Украины.

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали крупную сделку по редкоземельным металлам с Украиной. И мы этого хотим. Знаете, я за прекращение убийств. Вот чего я действительно хочу", - ответил он.

Трамп добавил, что война РФ против Украины никогда не должна была начаться.

Также американский лидер снова нафантазировал, что США якобы потратили 350 млрд долларов, а Европа - более 100 млрд долларов на помощь Украине. Но "дело даже не в деньгах".

"Деньги - это небольшая часть, но не главное. Главное - это смерть, уничтожение. Вы потеряли целую культуру", - добавил он.

По словам Трампа, в Украине были "самые красивые в мире башенки". И теперь они "все разнесены на куски". Вероятно, он имел в виду купола украинских храмов.

"Они лишили страну ее культуры. Они лишили страну ее наследия. Это ужасно. Но самое главное, опять же, это смерть. Более пяти тысяч человек в неделю", - заявил президент.

Помощь Украине от США

Напомним, президент США Дональд Трамп после прихода к власти пытается "держать баланс" между Украиной и Россией.

В частности, он уже оказал давление на Украину, когда приостановил поставки военной помощи, а также обмен разведданными. Примечательно, что эту помощь пообещала еще администрация Джо Байдена - Трамп новые поставки не объявлял.

При этом России американский лидер пока только угрожает жесткими санкциями. В Конгресс уже внесли соответствующий законопроект, но без "зеленого света" от Трампа его пока не рассматривают.

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