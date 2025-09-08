Россия атаковала объект тепловой генерации в Киевской области, - Минэнерго

Один из объектов тепловой генерации под Киевом получил повреждения во время массированного обстрела. Спасатели и энергетики ликвидируют последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации на Киевщине", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что цель обстрела очевидна - нанести еще больше трудностей мирному населению. Враг стремится оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

"Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", - заявили в ведомстве.

Ликвидация последствий

Сейчас спасатели и энергетики работают над устранением последствий обстрела. В Минэнерго подчеркнули, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Граждан призывают следить за официальными сообщениями о возможных изменениях в энергоснабжении.