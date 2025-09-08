ua en ru
Шостка и район в Сумской области обесточены после российского удара

Понедельник 08 сентября 2025 10:08
Шостка и район в Сумской области обесточены после российского удара Фото: в Шостке исчез свет в результате российского удара (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром в понедельник, 8 сентября, в городе Шостка Сумской области и в Шосткинском районе исчез свет в результате российского удара по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Сумыоблэнерго".

"Сегодня утром в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины обесточены г. Шостка и Шосткинский район. Перерыв в распределении электроэнергии временный. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!", - говорится в сообщении.

По информации компании, аварийные бригады уже работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии в пострадавших общинах.

Российские атаки на энергообъекты Украины

После почти полугодовой паузы Россия возобновила удары по энергетическим объектам Украины. В Кремле открыто заявляют о намерении продолжать атаки именно на энергетическую инфраструктуру.

В ночь на 8 сентября под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Сейчас спасатели и энергетики ликвидируют последствия.

Перед тем в городе Кременчуг (Полтавская область) в результате ударов российскими дронами частично исчезла электроэнергия.

Также в Сумах и части Сумского района из-за российского удара по критической инфраструктуре произошло обесточивание.

Насколько велики риски энергокризиса зимой - читайте в материале РБК Украина.

Сумская область Война в Украине Энергетики
