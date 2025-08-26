ua en ru
Россия ударила по шахте ДТЭК: есть жертва и трое раненых

Вторник 26 августа 2025 14:33
Россия ударила по шахте ДТЭК: есть жертва и трое раненых Фото: Россия атаковала шахту ДТЭК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим", - говорится в заявлении.

По данным ДТЭК, в результате обстрела повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.

На момент атаки под землей находились 146 горняков, продолжается их подъем на поверхность.

Россия обстреляла Добропольскую громаду

Российские войска сегодня обстреляли населенные пункты Добропольской громады в Донецкой области. В результате атаки были обесточены шахты, под землей остаются 148 горняков.

По словам местных жителей, под обстрелы попали Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка.

