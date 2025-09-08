ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ снова атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: ее работа парализована

Понедельник 08 сентября 2025 13:19
UA EN RU
РФ снова атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: ее работа парализована Фото иллюстративное: РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Ірина Глухова

Утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это уже второй удар по предприятию за последние две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Утром враг снова ударил по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины.

Работа фабрики сейчас полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.

Удары по энергетике

Напомним, вечером 26 августа российские войска атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика.

В тот же день оккупанты нанесли удар по шахте энергетической компании ДТЭК. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.

Сегодня ночью 8 сентября под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Сейчас спасатели и энергетики ликвидируют последствия.

А в городе Шостка Сумской области и в Шосткинском районе сегодня утром пропал свет в результате российского удара по объектам критической инфраструктуры.

Насколько велики риски энергокризиса зимой - читайте в материале РБК Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Донецкая область Энергетики
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России