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Главная » Новости » Война в Украине

Украина нанесла удар по Крымскому мосту

08:30 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Украина нанесла удар по Крымскому мосту Фото: Гауляйтер Крыма заявил об ударе по Крымскому мосту (Getty Images)
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Украина поразила Крымский мост, соединяющий Краснодарский край с оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гауляйтера оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

"Враг нанес удар по Крымскому мосту", - заявил Аксенов.

Движение транспорта здесь будет ограничено до середины дня, заявляют так называемые "власти" полуострова. Также через мост не двигаются поезда.

В телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщили, что мосту были "прилеты" около шести утра.

Минобороны РФ заявляло об "сбитии" украинских беспилотников, в том числе и в акватории Черного и Азовского морей.

Как сообщало РБК-Украина, утром 16 ноября дроны атаковали Азов в Ростовской области России.

После удара там загорелась нефтебаза. Губернатор области Юрий Слюсарь рассказал о пожарах на четырех производственных объектах.

Также мы писали, что вечером 15 ноября в Москву летели десятки украинских дронов.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о более чем 80 сбитых беспилотниках.

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Украина нанесла удар по Крымскому мосту
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