Путин заявил, что не будет договариваться о перемирии после ударов по Крымскому мосту
Российский диктатор Владимир Путин впервые отреагировал на удары Украины по Крымскому мосту и пригрозил "более болезненным ответом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Путина на саммите АТЭС в Китае.
Российский диктатор заявил, что Крымский мост якобы "является исключительно мирным объектом" и давно не используется для перевозки военной техники.
Он также пообещал "ответить" на удары по мосту.
"Ответ России на атаки по Крымскому мосту будет гораздо более болезненным", - сказал диктатор.
Также Путин рассказал, что якобы обсуждал с Совбезом РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, однако после ударов по Крымскому мосту договариваться не будут.
Удары по Крымскому мосту
Напомним, ночью 19 ноября Украина третий раз за неделю атаковала Крымский мост, соединяющий Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом. На этот раз - ракетами "Нептун".
Движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено.
Впервые на этой неделе Украина поразила Крымский мост 16 ноября.
Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.
Спикер Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что повреждения моста якобы незначительны. Однако опубликованные позже снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок постройки.
В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке. В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили об остановке движения транспорта.
Впоследствии стало известно, что мост частично разрушился, в воду упали арка моста и автомобильный пролет.