Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Владимир Путин должен понять - Крымского моста не будет, а совершенные против него атаки законны, поскольку Крым был оккупирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

"Они атаковали несколько наших объектов, и, конечно, мы должны были ответить. И, конечно, мы ответили ударом по Крымскому мосту", - заявил Зеленский.

Он отметил, что у Украины есть полное право атаковать этот объект, ведь Крым является украинской территорией, которую Россия оккупировала в 2014 году.

"Это наша вполне законная цель, ведь они оккупировали Крым - наш Крым. Это была их первая цель в 2014 году. Они оккупировали нашу территорию. Затем они построили этот мост и заявили, что он является частью России", - пояснил глава государства.

По словам Зеленского, после оккупации полуострова Москва изменила свою конституцию и внутреннее законодательство, пытаясь закрепить за собой украинские территории.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что такие действия России не имеют международного признания.

"Никто в мире этого не поддержал. Никто не может признать эти земли частью российской территории. Это – временно оккупированные территории", – подытожил он.

Украинский президент также дал понять, что удары по Крымскому мосту могут быть продолжены, а Россия должна осознать невозможность сохранения контроля над украинским полуостровом.

"Путин должен понять, что этот мост не уцелеет", – сказал Зеленский в интервью журналисту.