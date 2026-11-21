Сибига потролил Лаврова после его слов о "исконно русских" землях Украины
В российском МИД убеждены, что юго-восток и центр Украины, включая Киев, являются "исконно российскими землями". В ответ Украина напомнила о территориях России, где столетиями жили украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Что заявил Лавров
В интервью для проекта "Наше Крещение. Предстоятель" министр иностранных дел России заявил, что "юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, - это, безусловно, исконно русские земли".
По его словам, там живет народ, "крестившийся в одной купели" с россиянами. Лавров также назвал одной из главных задач России победу над "русофобией".
"Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, кроме достижения целей специальной военной операции, но связанная с этими целями задача - это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить в Украине", - подчеркнул он.
Что ответил Сибига
Сибига напомнил Лаврову о территориях современной России, жители которых на протяжении веков разговаривали на украинском языке и считали себя украинцами.
"Жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины - в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей - веками разговаривали по-украински и считали себя украинцами", - написал Сибига.
Он иронически спросил, не стоит ли Украине в таком случае требовать возвращения этих территорий.
"Так может и нам требовать вернуть эти исконные украинские земли?" – отметил министр.
Сибига также упомянул Желтый, Серый и Зеленый Клинья - территории в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке, которые были заселены украинцами.
В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что международно признанные границы определяются не историческими утверждениями, а международным правом и Уставом ООН.
"Именно поэтому в мире существуют международно признанные границы. Их определяют не исторические бред, а международное право и Устав ООН - понятия, которые министр иностранных дел РФ должен хорошо знать, но откровенно презирает", - подытожил Сибига.
Напомним, аппетиты России по отношению к чужим территориям не ограничиваются Украиной - Москва стремится пересмотреть и порядок безопасности во всей Европе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин хочет перекроить европейские границы. По его словам, под угрозой могут оказаться Финляндия, Швеция и страны Балтии.
Европейские страны также настаивают, что сначала Россия должна прекратить войну против Украины, и только после этого можно обсуждать ее претензии по безопасности континента.