В Украину вернулась очередная группа детей и подростков из оккупации
Очередную группу детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Facebook.
В частности, среди спасенных:
- 17-летний Максим с врожденным нарушением слуха. Его семья имеет проукраинскую позицию, из-за чего российские военные неоднократно проводили обыски в их доме. Все время оккупации он тайно учился онлайн в украинской школе.
- 23-летний Артем и 19-летний Даниил. До оккупации Артем служил в территориальной обороне, поэтому семья оказалась под постоянным вниманием оккупантов. Сотрудники ФСБ неоднократно приходили с обысками к ним домой, пытались завербовать братьев, а их матери угрожали депортацией.
- 18-летний Богдан, которого российские оккупанты принудительно направили на комиссию в психиатрическую больницу и поставили на воинский учет в российскую армию. После получения повестки он понял, что медлить больше нельзя, и принял решение спасаться.
- 17-летний Дмитрий, которого вместе с семьей оккупанты вывезли из родного поселка под видом "эвакуации". На самом деле их доставили в палаточный лагерь в Белгородской области, а затем - в общежитие в Орловской области РФ.
"Там на юношу оформили фальшивые документы, пытаясь полностью оторвать его от Украины", - отмечается в сообщении.
Депортация украинских детей
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
По словам президента Владимира Зеленского, Украина смогла вернуть из России более 1600 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.