В Украину вернулась очередная группа детей и подростков из оккупации

Очередную группу детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициативу Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Facebook .

"Там на юношу оформили фальшивые документы, пытаясь полностью оторвать его от Украины", - отмечается в сообщении.

Депортация украинских детей

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина смогла вернуть из России более 1600 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.