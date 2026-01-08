В детсаде заставляли рисовать триколор: Украина вернула группу детей из оккупации

Украина вернула из временно оккупированных территорий группу детей в возрасте от 3 до 17 лет. Россияне навязывали пропаганду даже самым младшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram .

По его словам, детей спасли из временно оккупированной части Херсонской области. Они прошли через угрозы, принуждение и навязывание пропаганды.

"Трехлетняя и пятилетняя девочки в детском саду вынуждены были рисовать российский триколор и дарить на праздники солдатам собственноручно сделанные подарки. Россияне привлекают наших детей к пропаганде с самого юного возраста и продолжают это делать в старших классах", - отметил Прокудин.

Он добавил, что 17-летнего юношу в российской школе обучали строевым элементам и обращению с оружием. Также его вместе с одноклассниками поставили на воинский учет, это шаг к службе в оккупационной армии сразу после совершеннолетия.

Сейчас дети находятся в центрах "Надежды и восстановления", где они получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу.