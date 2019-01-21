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У РФ заявили про намір направити спостерігачів на вибори в Україну

Новини » Вибори 2019    21.01.2019 - 15:18
У РФ заявили про намір направити спостерігачів на вибори в Україну
Фото: Олександр Грушко (ТАСС)

Грушко нагадав, що ОБСЄ запросила РФ направити спостерігачів на вибори в Україну

Російська Федерація планує направити своїх спостерігачів на вибори-2019 в Україну. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Грушко підтвердив, що ОБСЄ запросила РФ направити спостерігачів на президентські вибори в Україні, які відбудуться 31 березня.

"Так, ми плануємо відправити наших спостерігачів (на вибори в Україну, - ред.) і взяти участь у місії у відповідності з усіма критеріями ОБСЄ", - заявив він.

При цьому, Грушко допустив можливість "провокацій проти російських спостерігачів" в Україні.

"Нинішня ситуація в Україні така, що завжди дуже багато побоювань. У той же час Україна є країною-членом ОБСЄ. Так що ми виходимо з того, що зобов'язання, які Київ взяв на себе, вступаючи в цю організацію і приєднуючись до основоположних документів, будуть повністю виконуватися українською стороною. В іншому випадку буде дуже сумно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що ОБСЄ запропонувала Росії направити своїх спостерігачів на вибори в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, Центрвиборчком вирішив закрити виборчі дільниці, розташовані на території Росії. Таким чином, українці, які проживають в РФ, не зможуть проголосувати на території цієї країни.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, проведення голосування на території країни-агресора є не безпечним для виборців.

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