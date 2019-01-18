Лавров заявив, що ОБСЄ запропонувала РФ направити спостерігачів на вибори в Україну

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Чергові вибори президента України призначені на 31 березня

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що ОБСЄ запропонувала Росії направити своїх спостерігачів на вибори в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

"Ми отримали запрошення від ОБСЄ направити наших спостерігачів в місію, яка буде стежити за виборами. У нас запрошення є", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація може зосередити втручання у вибори в Україні на півдні країни.

Як відомо, Центрвиборчком вирішив не відкривати виборчі дільниці на президентських виборах-2019 на території Російської Федерації. За словами Клімкіна, проводити голосування на території країни-агресора небезпечно для виборців.

У свою чергу, Лавров заявляв, що рішення України закрити виборчі дільниці на території РФ покликане "вплинути на результати голосування" на користь нинішньої влади.

Зазначимо, що чергові вибори президента України призначені на неділю, 31 березня 2019 року.