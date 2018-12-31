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ЦВК ліквідувала закордонні виборчі дільниці України в РФ

Новини » Вибори 2019    31.12.2018 - 16:53
ЦВК ліквідувала закордонні виборчі дільниці України в РФ
Фото: будівля ЦВК (УНІАН)

Всього було ліквідовано 5 виборчих дільниць

З переліку закордонних виборчих дільниць були видалені постійні дільниці, які раніше розташовувались в Російській Федерації. Відповідне рішення було ухвалено Центральної виборчою комісією на засіданні 31 грудня, передає РБК-Україна.

31 грудня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, піж час якої було внесено зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 12 квітня 2012 року № 67.

Згідно додатку до постанови, комісія постановила ліквідувати 5 виборчих дільниць України за кордоном. 

"Ліквідувати виборчу дільницю № 900075, у зв’язку з чим позицію щодо цієї виборчої дільниці виключити; ліквідувати виборчу дільницю: № 900077, № 900078, № 900117, № 900118", - йдеться у документі. 

Зазначимо, що згідно постанови від 12 грудня 2012 року відповідні виборчі дільниці були розташовані у Росії. 

Окрім того, згідно додатку ЦВК змінила межі виборчих дільниць у Грузії, Казахстані та Фінляндській республіці.

 
Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, в Україні розпочинається виборчий процес чергових виборів президента 2019

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Новини України Центральна виборча комісіяизбирательный участокРосійська Федерація
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