В РФ заявили о намерении направить наблюдателей на выборы в Украину

Фото: Александр Грушко (ТАСС)

Грушко напомнил, что ОБСЕ пригласила РФ направить наблюдателей на выборы в Украину

Российская Федерация планирует направить своих наблюдателей на выборы-2019 в Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Грушко подтвердил, что ОБСЕ пригласила РФ направить наблюдателей на президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта.

"Да, мы планируем отправить наших наблюдателей (на выборы в Украину, - ред.) и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ", - заявил он.

При этом, Грушко допустил возможность "провокаций против российских наблюдателей" в Украине.

"Нынешняя ситуация в Украине такова, что опасений всегда очень много. В то же время Украина является страной-членом ОБСЕ. Так что мы исходим из того, что обязательства, которые Киев взял на себя, вступая в эту организацию и присоединяясь к основополагающим документам, будут полностью выполняться украинской стороной. В противном случае будет очень печально", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ предложила России направить своих наблюдателей на выборы в Украину.

Как писало РБК-Украина, Центризбирком решил закрыть избирательные участки, расположенные на террритории России. Таким образом, украинцы, проживающие в РФ, не смогут проголосовать на территории этой страны.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, проведение голосования на территории страны-агрессора является не безопасным для избирателей.