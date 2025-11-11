В 1500 км от Украины. Дроны атакуют НПЗ в российском Орске
Дроны сегодня утром, 11 ноября, атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области, который расположен в 1500 км от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что взрывы и столб дыма было видно в районе предприятия НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
Что известно об "Орскнефтеоргсинтезе"
"Орскнефтеоргсинтез" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Орск, и входит в структуру АО "Фортеинвест", одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы "Сафмар".
Мощность завода по переработке нефти составляет 6,6 млн тонн в год. В предприятие входят 4 установки первичной переработки нефти, 2 установки каталитического риформинга, установка гидроочистки керосина, установка гидроочистки дизельного топлива, производство масел, битумное производство.
Набор технологических процессов позволяет выпускать около 30 видов продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум и мазут.
Удары по НПЗ в России
Ранее стало известно, что Силы обороны Украины в ночь на 11 ноября атаковали Саратовский НПЗ, а также морской терминал во временно оккупированной Феодосии.
Также сообщалось, что, по данным РБК-Украина, ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.
Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ. Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.