ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Еще один крупный НПЗ России остановил работу после атаки дронов, - Reuters

Россия, Четверг 06 ноября 2025 20:58
UA EN RU
Еще один крупный НПЗ России остановил работу после атаки дронов, - Reuters Фото: Волгоградский НПЗ после атаки беспилотников остановил свою работу (РосСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" остановился после удара украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники сообщили агентству, что в результате дроновой атаки повреждены основная перерабатывающая установка CDU-5 мощностью 9 100 метрических тонн (66 700 баррелей) в сутки и гидрокрекинг мощностью 11 000 тонн.

"Завод остановлен. CDU-5 загорелась, гидрокрекинг получил определенные повреждения", - сказал один из источников.

Запрос Reuters к "Лукойлу" о получении комментария по этому поводу остался без ответа.

В прошлом году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн тонн нефти - это 5,1% от общего объема нефтепереработки в России.

Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Эта атака беспилотников на Волгоградский НПЗ стала по меньшей мере третьей за последние три месяца. Предыдущие произошли 14 и 19 августа.

Удары по НПЗ России

Напомним, недавно сразу два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу после атаки дронов.

Перед этим Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок.

Отметим, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина нанесла уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России.

Он рассказал, что только в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина НПЗ Дрони
Новости
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Уже третье поколение: СМИ разоблачили "семейную империю" Путина в России
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины