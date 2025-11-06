Еще один крупный НПЗ России остановил работу после атаки дронов, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эта атака беспилотников на Волгоградский НПЗ стала по меньшей мере третьей за последние три месяца. Предыдущие произошли 14 и 19 августа.

Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

В прошлом году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн тонн нефти - это 5,1% от общего объема нефтепереработки в России.

Запрос Reuters к "Лукойлу" о получении комментария по этому поводу остался без ответа.

" Завод остановлен. CDU-5 загорелась, гидрокрекинг получил определенные повреждения ", - сказал один из источников.

Источники сообщили агентству, что в результате дроновой атаки повреждены основная перерабатывающая установка CDU-5 мощностью 9 100 метрических тонн (66 700 баррелей) в сутки и гидрокрекинг мощностью 11 000 тонн.

Удары по НПЗ России

Напомним, недавно сразу два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу после атаки дронов.

Перед этим Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок.

Отметим, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина нанесла уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России.

Он рассказал, что только в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.