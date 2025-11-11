Пролетели 1400 км. Дроны СБУ поразили российский НПЗ в Орске (фото, видео)
Днем 11 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в Орске Оренбургской области РФ.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.
По данным источников, расстояние до цели составило 1400 км.
На этом НПЗ - четыре установки первичной переработки нефти. Предприятие выпускает около 30 видов продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиационный керосин, битум, мазут и является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов РФ.
На территории НПЗ прогремело по меньшей мере четыре взрыва, после чего наблюдается интенсивное задымление.
Отмечается, что это уже второй "хлопок" от Службы безопасности на этом предприятии - первый произошел 3 октября этого года.
"СБУ продолжает наносить точные удары по объектам нефтегазовой промышленности РФ, которые приносят врагу деньги для войны против Украины. Такие атаки подрывают экономический потенциал агрессора, уменьшают его нефтяные доходы и усложняют логистику снабжения армии", - сообщил информированный источник в СБУ.
Удары по НПЗ в России
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 11 ноября, неизвестные дроны атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области РФ. Он расположен в 1500 км от границы с Украиной.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области.
Также этой ночью Силы обороны Украины атаковали Саратовский НПЗ, а также морской терминал во временно оккупированной Феодосии.
Ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.