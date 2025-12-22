РФ ночью атаковала Кривой рог: возникли пожары, повреждены многоэтажки

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возникли пожары и повреждены несколько многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

"БпЛА агрессор попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома. По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

По его словам, ночью враг также направил беспилотники на Павлоград. Загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.

"В Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар, его ликвидировали. Изуродованы админздания, 2 многоквартирных дома, легковые авто", - отметил Гайваненко.

Удары по Кривому Рогу

Кривой Рог едва ли не чаще всего из городов центральной Украины находится под ударами россиян. Даже будучи далеко от линии фронта, город регулярно попадает под обстрелы - ракетные, дроновые, с использованием авиабомб.

Так, ночью 6 декабря россияне ударили по энергообъекту в Кривом Роге. Произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций.

Также вечером 3 декабря в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты типа "Искандер-М", в административное здание города.

Кроме того, 26 октября российские войска атаковали Кривой Рог управляемыми авиабомбами, в городе прогремел мощный взрыв. Тогда от обломков пострадало промышленное предприятие.