"Искандер-М" ударил по Кривому Рогу: повреждены многоэтажки, среди раненых 3-летний ребенок

Кривой Рог, Среда 03 декабря 2025 18:39
"Искандер-М" ударил по Кривому Рогу: повреждены многоэтажки, среди раненых 3-летний ребенок Иллюстративное фото: последствия ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вечером 3 декабря в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Россияне атаковали город баллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника военной администрации города Александра Вилкула.

По сообщению чиновника вечером 3 декабря в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты, предварительно типа Искандер-М, в административное здание города. По предварительным данным, в результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов, расположенных рядом с местом происшествия.

Известно, что для координации спасательных и восстановительных работ штаб управления развернули в школе, находящейся напротив здания, которое подверглось поражению.

Также Вилкул уточнил, что пожар, который возник в результате удара, удалось ликвидировать, угрозы распространения огня больше нет.

Предварительно ранена одна женщина, ее состояние не тяжелое.

На месте работают все экстренные службы - спасатели, медики и представители местной власти. Они продолжают осматривать близлежащие здания, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность жителей.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях, а также внимательно следить за официальными сообщениями о ситуации в городе.

Обновление на 19:04

Новые данные сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

По словам чиновника, уже три человека получили ранения.

Среди пострадавших - 3-летняя девочка, которая получила незначительные травмы и будет лечиться амбулаторно. Также амбулаторно получает помощь 28-летняя женщина, состояние которой оценивается как легкое. 87-летняя жительница города была госпитализирована с ранениями средней тяжести.

Напомним, скоростная цель на Кривой Рог была зафиксирована над городом около 17:44, после чего раздались взрывы в 17:48.

Кривой Рог остается одним из самых часто обстреливаемых городов среди населенных пунктов центральной Украины. Даже будучи далеко от линии фронта, город регулярно попадает под удары - ракетные, дроновые, с использованием авиабомб.

Например, 26 октября утром российские войска атаковали Кривой Рог управляемыми авиабомбами, в городе прогремел мощный взрыв. Тогда от обломков пострадало промышленное предприятие. Подобные громкие звуки слышны были и в Павлограде, куда противник предварительно выпустил ракету.

