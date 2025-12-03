"Искандер-М" ударил по Кривому Рогу: повреждены многоэтажки, среди раненых 3-летний ребенок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника военной администрации города Александра Вилкула.

По сообщению чиновника вечером 3 декабря в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты, предварительно типа Искандер-М, в административное здание города. По предварительным данным, в результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов, расположенных рядом с местом происшествия.

Известно, что для координации спасательных и восстановительных работ штаб управления развернули в школе, находящейся напротив здания, которое подверглось поражению.

Также Вилкул уточнил, что пожар, который возник в результате удара, удалось ликвидировать, угрозы распространения огня больше нет.

Предварительно ранена одна женщина, ее состояние не тяжелое.

На месте работают все экстренные службы - спасатели, медики и представители местной власти. Они продолжают осматривать близлежащие здания, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность жителей.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях, а также внимательно следить за официальными сообщениями о ситуации в городе.

Обновление на 19:04

Новые данные сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

По словам чиновника, уже три человека получили ранения.

Среди пострадавших - 3-летняя девочка, которая получила незначительные травмы и будет лечиться амбулаторно. Также амбулаторно получает помощь 28-летняя женщина, состояние которой оценивается как легкое. 87-летняя жительница города была госпитализирована с ранениями средней тяжести.