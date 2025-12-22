РФ вночі атакувала Кривий ріг: виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникли пожежі та пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

"БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі. По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді", - додав глава Дніпропетровської ОВА.

За його словами, вночі ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.

"У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа, її ліквідували. Понівечені адмінбудівлі, 2 багатоквартирні будинки, легкові авто", - зазначив Гайваненко.

Удари по Кривому Рогу

Кривий Ріг чи не найчастіше з міст центральної України перебуває під ударами росіян. Навіть будучи далеко від лінії фронту, місто регулярно потрапляє під обстріли – ракетні, дронові, із використанням авіабомб.

Так, вночі 6 грудня росіяни вдарили по енергооб'єкту у Кривому Розі. Стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій.

Також ввечері 3 грудня у Кривому Розі сталося влучання балістичної ракети типу "Іскандер-М", в адміністративну будівлю міста.

Окрім того, 26 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг керованими авіабомбами, у місті пролунав потужний вибух. Тоді від уламків постраждало промислове підприємство.