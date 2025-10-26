Россия атаковала Кривой Рог: впервые могли ударить КАБами

Сегодня днем Днепропетровскую область снова атаковали российские оккупанты. Воздушные Силы ВСУ зафиксировали угрозу баллистических ударов, скоростные цели и активность вражеской тактической авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил.

Сегодня днем российские оккупанты снова решили атаковать Днепропетровскую область. Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, а также о нескольких скоростных целей в направлении Кривого Рога и Павлограда.

Кроме того, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на востоке области.

Военные напоминают жителям Днепропетровщины о необходимости соблюдать правила воздушной тревоги и находиться в укрытиях до стабилизации ситуации.

Местные СМИ уже сообщили о взрыве в Кривом Роге.