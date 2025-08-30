ua en ru
РФ ночью атаковала Киевскую область: повреждены дома и ЛЭП, возникли пожары

Суббота 30 августа 2025 12:17
РФ ночью атаковала Киевскую область: повреждены дома и ЛЭП, возникли пожары Фото: РФ ночью атаковала Киевскую область (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 30 августа, атаковали Киевскую область ударными дронами и ракетами. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОГА Николая Калашника.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия атаки фиксируем в трех районах области", - отметил Калашник.

По его словам, в Бучанском районе повреждены два частных дома, в Фастовском была повреждена линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже восстановлено.

В Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеских обстрелов.

"Спасибо нашим охотникам из проекта "Чистое небо". Сегодня ночью ими было перехвачено более четырех десятков вражеских дронов. Так держать", - добавил глава Киевской ОГА.

Удар РФ по Украине

Этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами и ракетами. Для ночного обстрела россияне использовали беспилотники различных типов и несколько разновидностей ракет. Заметим, что в ВСУ рассказали о работе ПВО.

Стоит отметить, что в результате обстрелов в Киевской области ряд поездов потерпел значительные задержки. Однако сотрудники УЗ уже устранили проблемы и восстановили курсирование поездов.

В общем массированные удары были зафиксированы в Киеве, Луцке, Запорожье, Днепре и еще восьми регионах страны.

В Запорожье от обстрела пострадали частные дома, произошло возгорание. Российские оккупанты также атаковали Черкассы и область: поврежден лицей, спасатели ликвидируют пожары, вызванные ударами противника.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

