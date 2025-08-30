Войска РФ ночью атаковали Черкассы и область: поврежден лицей, возникли пожары

Россияне сегодня ночью, 30 августа, атаковали Черкасскую область. В результате обстрела поврежден лицей, а также возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОГА Игоря Табурца.

"С вечера пятницы Черкасская область была на тревоге. В области работали силы и средства ПВО. В пределах нашей территории обезврежены две российские ракеты, а также 14 БпЛА. Прошло без пострадавших. И это самое главное", - отметил глава Черкасской ОГА.

По словам Табурца, в Черкасском районе взрывной волной повреждены окна в местном лицее.

"Также мы имели несколько пожаров сухой растительности от падения обломков. В частности, в областном центре на площади в 800 кв.м. Пожар оперативно ликвидирован. Обследование территории продолжается", - добавил он.