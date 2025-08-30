РФ ночью запустила более 500 дронов и десятки ракет: в ВСУ рассказали о работе ПВО

Российские войска сегодня ночью, 30 августа, запустили по территории Украины 537 дронов и 45 ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных дронов на 7 локациях, падение сбитых на 21 локации.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 548 воздушных целей:

"В ночь на 30 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общем выявлено и осуществлено сопровождение 582 средств воздушного нападения", - отметили в Воздушных силах.

Обстрел Украины 30 августа

Напомним, что сегодня ночью, 30 августа, войска РФ атаковали Украину. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.

Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены, известно о по меньшей мере 22 пострадавших.

Также сообщалось, что из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживается, и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Среди рейсов есть и поезда международного сообщения.

Кроме того, враг атаковал Днепропетровскую область дронами и ракетами различных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.