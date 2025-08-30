РФ ночью запустила более 500 дронов и десятки ракет: в ВСУ рассказали о работе ПВО
Российские войска сегодня ночью, 30 августа, запустили по территории Украины 537 дронов и 45 ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 30 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общем выявлено и осуществлено сопровождение 582 средств воздушного нападения", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что в целом враг применил:
- 537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области и Краснодарского края РФ;
- 37 крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 548 воздушных целей:
- 510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.
Кроме того, зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных дронов на 7 локациях, падение сбитых на 21 локации.
Обстрел Украины 30 августа
Напомним, что сегодня ночью, 30 августа, войска РФ атаковали Украину. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.
Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены, известно о по меньшей мере 22 пострадавших.
Также сообщалось, что из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживается, и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Среди рейсов есть и поезда международного сообщения.
Кроме того, враг атаковал Днепропетровскую область дронами и ракетами различных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.
