ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поезда снова едут: УЗ ликвидировала последствия ночного обстрела в Киевской области

Украина, Суббота 30 августа 2025 10:47
UA EN RU
Поезда снова едут: УЗ ликвидировала последствия ночного обстрела в Киевской области Фото: УЗ возобновила движение поездов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Движение поездов через Киевскую область восстановлено после ночного обстрела. Железнодорожники быстро ликвидировали повреждения и вернули участок в штатный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Железнодорожники восстановили поврежденную сегодня ночью вражеской атакой железнодорожную инфраструктуру на Киевщине", - сообщили в компании.

По данным УЗ, движение поездов через участок происходит стандартным образом, а сотрудники сейчас работают над сокращением времени задержки в пути поездов, опаздывающих в результате обстрела.

"Спасибо всем пассажирам за терпение и понимание", - отметили в "Укрзализныце".

Атака на Украину

Российские войска сегодня ночью, 30 августа, атаковали Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за обстрела Киевской области ряд поездов существенно задержался.

Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали украинские территории. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и еще 8 регионов страны.

Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По данным полиции, по состоянию на 08:50 количество раненых увеличилось до 24, из них трое - дети. Госпитализированы 12 человек

Российские оккупанты также ночью атаковали Черкассы и область. В результате поврежден лицей. Спасатели тушат пожары вызванные вражескими ударами.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Российская Федерация Война России против Украины Оккупанты
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим