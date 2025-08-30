ua en ru
РФ вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки та ЛЕП, виникли пожежі

Субота 30 серпня 2025 12:17
РФ вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки та ЛЕП, виникли пожежі Фото: РФ вночі атакувала Київщину (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Київську область ударними дронами та ракетами. Повітряна тривога в регіоні тривала майже 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки атаки фіксуємо в трьох районах області", - зазначив Калашник.

За його словами, у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки, у Фастівському було пошкоджено лінію електропередач залізниці. Рух потягів вже відновлено.

У Обухівському районі пошкоджено приватний будинок так господарчі споруди. Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

"Дякую нашим мисливцям з проекту "Чисте небо". Сьогодні уночі ними було перехоплено понад чотири десятки ворожих дронів. Так тримати", - додав глава Київської ОВА.

Удар РФ по Україні

Цієї ночі окупанти в черговий раз атакували територію України дронами та ракетами. Для нічного обстрілу росіяни використали безпілотники різних типів та кілька різновидів ракет. Зауважимо, що у ЗСУ розповіли про роботу ППО.

Варто зазначити, що внаслідок обстрілів у Київській області ряд потягів зазнав значних затримок. Однак співробітники УЗ вже усунули проблеми та відновили курсування потягів.

Загалом масовані удари було зафіксовано у Києві, Луцьку, Запоріжжі, Дніпрі та ще восьми регіонах країни.

У Запоріжжі від обстрілу постраждали приватні будинки, сталося загоряння. Російські окупанти також атакували Черкаси та область: пошкоджено ліцей, рятувальники ліквідовують пожежі, спричинені ударами противника.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

