ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве раздались взрывы, россияне атаковали город баллистикой

00:22 14.07.2026 Вт
2 мин
Ракеты зафиксировали сразу в нескольких направлениях на Киевщину
aimg Екатерина Коваль
В Киеве раздались взрывы, россияне атаковали город баллистикой Фото: ракеты направлялись на столицу (facebook.comm/DSNS.GOV.UA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 14 июля Воздушные силы предупредили о ракете, направляющейся на Киев. Руководитель КМВА призвал жителей немедленно находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и руководителя КМВА Тимура Ткаченко.

В 00:16 Воздушные силы сообщили о летящей на Киев ракете. Через минуту, в 00:17, стало известно о ракетах на Черниговщине, следующих курсом на Киевщину.

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко призвал жителей немедленно находиться в укрытиях из-за угрозы удара баллистикой.

В городе раздался ряд громких взрывов.

Обновлено в 0:28

"Сохраняется угроза применения баллистического вооружения с севера! Следите за нашими сообщениями! До отражения угрозы находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки зафиксирован пожар в Голосеевском районе города по двум адресам, пишет Тимур Ткаченко. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что горят складские помещения.

11 июля россияне также атаковали столицу баллистики еще до оглашения воздушной тревоги, а впервые такое произошло в ночь на 8 июля - тогда россияне также нанесли удар баллистике.

В последние месяцы Россия все чаще атакует Киев, особенно начиная с июля. Самую серьезную комбинированную атаку зафиксировали в ночь на 6 июля, когда враг применил дроны и ракеты разных типов - наибольшие разрушения тогда подверглись Киеву, области и Вишневому Бучанского района .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева Взрыв Война в Украине
Новости
Нефтепереработка в РФ откатилась на 21 год назад благодаря украинским ударам
Нефтепереработка в РФ откатилась на 21 год назад благодаря украинским ударам
Аналитика
РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль