В Киеве раздались взрывы, россияне атаковали город баллистикой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и руководителя КМВА Тимура Ткаченко .

В результате атаки зафиксирован пожар в Голосеевском районе города по двум адресам, пишет Тимур Ткаченко. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что горят складские помещения.

"Сохраняется угроза применения баллистического вооружения с севера! Следите за нашими сообщениями! До отражения угрозы находитесь в укрытиях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

11 июля россияне также атаковали столицу баллистики еще до оглашения воздушной тревоги, а впервые такое произошло в ночь на 8 июля - тогда россияне также нанесли удар баллистике.

В последние месяцы Россия все чаще атакует Киев, особенно начиная с июля. Самую серьезную комбинированную атаку зафиксировали в ночь на 6 июля, когда враг применил дроны и ракеты разных типов - наибольшие разрушения тогда подверглись Киеву, области и Вишневому Бучанского района .