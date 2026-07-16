Горели здания, склады и есть жертвы: фото последствий ночного обстрела Киева
Спасатели показали фото столицы после ночного обстрела баллистикой, в результате чего произошел пожар на складах и нежилых помещениях в двух районах. Также известно о жертвах и пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Россия атаковала столицу баллистикой около часа ночи - раздались взрывы, повторившиеся в течение получаса. Сирены прозвучали за минуту до обстрела.
Какие районы попали под атаку
Представители местных властей сообщили, что последствия попаданий зафиксированы в Дарницком и Святошинском районах.
Дарницкий район - в этом районе в результате обстрела произошел пожар в административно-складском здании, в рядом припаркованных грузовых автомобилях и в складском здании, огонь ликвидирован. В ГСЧС сообщили о двух погибших и двух раненых, среди которых ребенок.
Святошинский район - известно, что в результате попадания произошел пожар в одноэтажном складском помещении, который локализовали. Спасатели известили о трех раненых в этом районе.
Жертвы и пострадавшие
Согласно информации ГСЧС, в столице по состоянию на утро 16 июля два человека погибли после атаки РФ, еще шестеро - получили ранения. Однако следует отметить, что информация мэра Виталия Кличко несколько отличается - по его данным в Киеве пятеро травмированных, число жертв - два человека.
Фото: последствия атаки баллистики 16 июля (ГСЧС Украины)
"Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской агрессии. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - написали в пресс-службе ГСЧС в 6:45 утра.
Напомним, накануне, 15 июля, Россия атаковала Украину 2 ракетами и 122 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Еще сообщалось об атаке на Киев 14 июля - тогда ночью враг также нанес удар баллистическими ракетами, последствия были зафиксированы в Голосеевском и Дарницком районах.