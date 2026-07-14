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В Харькове дрон влетел прямо в квартиру в многоэтажке, вспыхнул пожар

16:49 14.07.2026 Вт
2 мин
На месте попадания работают все экстренные службы города
aimg Валерий Ульяненко
В Харькове дрон влетел прямо в квартиру в многоэтажке, вспыхнул пожар Фото: оккупанты ударили дроном-камикадзе по Харькову (Getty Images)
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Во вторник, 14 июля, российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по многоэтажке в Харькове. Беспилотник влетел в квартиру на третьем этаже, загорелся пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

"Враг ударил дроном по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. Беспилотник попал в окно, в результате чего произошло возгорание", - рассказал Синегубов.

Отмечается, что информация о пострадавших в результате атаки не поступала. На месте попадания работают все экстренные службы.

Позже Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара пострадал человек. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь.

В Харькове дрон влетел прямо в квартиру в многоэтажке, вспыхнул пожарФото: последствия вражеского удара по Харькову (telegram.me/synegubov)

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска атаковали Харьков и Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрелов в двух городах повреждены объекты гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары, также есть пострадавшие.

Ранее, утром 11 июля, оккупанты нанесли удар дронами по Харькову. Один из беспилотников попал в гражданское предприятие, из-за чего пострадали люди.

Также 8 июля российская армия совершила массированную атаку на Харьков. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Немышлянском районе. В результате удара погибли два человека, еще десятки жителей, в том числе дети, получили ранения.

В тот же день ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию в Киевском районе города, что привело к пожару.

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