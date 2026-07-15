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РФ с обеда непрерывно атакует Харьков дронами и КАБом: вспыхнул пожар, есть раненые

16:07 15.07.2026 Ср
1 мин
Пока спасатели работали на одном месте удара, город подвергся новой атаке
aimg Мария Науменко
РФ с обеда непрерывно атакует Харьков дронами и КАБом: вспыхнул пожар, есть раненые Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)
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Российские войска днем 15 июля совершили серию ударов по Харькову. Сначала город атаковали ударные беспилотники, а впоследствии оккупанты нанесли удар авиабомбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Первый удар был зафиксирован в 13:35. По словам Терехова, вражеский дрон попал в Киевский район города.

Уже в 13:47 мэр сообщил, что еще одно попадание произошло вблизи жилого дома. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.

Впоследствии стало известно, что беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома Киевского района.

Менее чем через пол часа, в 14:39, Терехов сообщил еще одно попадание в многоквартирный дом.

В 14:48 мэр сообщил, что на месте одного из ударов вспыхнул пожар.

Впоследствии атака продолжилась. В 15:18 российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова.

Уже в 15:26 Терехов сообщил, что в результате удара КАБом пострадали.

По состоянию на 15:42 количество пострадавших в составе девяти человек.

Напомним, российские войска почти каждый день наносят удары по Харькову.

14 июля дрон-камикадзе попал в квартиру на третьем этаже многоэтажного дома в Шевченковском районе города.

В результате атаки возник пожар, а впоследствии власти сообщили об одном пострадавшем.

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