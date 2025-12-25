ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В РФ говорят о "медленном прогрессе" в мирных переговорах

Россия, Четверг 25 декабря 2025 18:49
UA EN RU
В РФ говорят о "медленном прогрессе" в мирных переговорах Фото: спикер МИД России Мария Захарова (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Кремле заявили о якобы "медленном, но верном движении вперед" в переговорах с США по войне в Украине и снова обвинили страны Европы в намерении якобы "торпедировать" мирные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой для российской пропаганды.

"В переговорном процессе по украинскому урегулированию - я имею в виду в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки - наблюдается медленное, но правильное продвижение вперед", - заявила Захарова во время брифинга для пропагандистов.

При этом по словам Захаровой, Кремль готов "продолжать работу" с Соединенными Штатами. Но, как и раньше, исключительно "в рамках, заданных на самом высоком уровне в Анкоридже" - то есть все другие мирные планы Кремль априори отвергает.

Также Захарова в очередной раз осмелилась обвинить европейские страны в попытках сорвать так называемые "переговоры" - в частности, "торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки". Фактически через Захарову Кремль выдвинул США требование давить на Европу, чтобы отстранить ее от переговорного процесса.

"В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу", - заявила она.

Напомним, что у президента США Дональда Трампа почему-то считают, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира якобы вполне возможно в течение следующих 90 дней. Для этого Вашингтон планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

В Кремле с Вашингтоном вообще не согласны. Как выяснили СМИ, Россия будет требовать изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине, который состоит из 20 пунктов. О том, что указано в этих пунктах мирного плана США для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры мирный план США
Новости
На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба
На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну