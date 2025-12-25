В Кремле заявили о якобы "медленном, но верном движении вперед" в переговорах с США по войне в Украине и снова обвинили страны Европы в намерении якобы "торпедировать" мирные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой для российской пропаганды.

"В переговорном процессе по украинскому урегулированию - я имею в виду в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки - наблюдается медленное, но правильное продвижение вперед", - заявила Захарова во время брифинга для пропагандистов.

При этом по словам Захаровой, Кремль готов "продолжать работу" с Соединенными Штатами. Но, как и раньше, исключительно "в рамках, заданных на самом высоком уровне в Анкоридже" - то есть все другие мирные планы Кремль априори отвергает.

Также Захарова в очередной раз осмелилась обвинить европейские страны в попытках сорвать так называемые "переговоры" - в частности, "торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки". Фактически через Захарову Кремль выдвинул США требование давить на Европу, чтобы отстранить ее от переговорного процесса.

"В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу", - заявила она.