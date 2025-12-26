В РФ назвали мирный план на 20 пунктов "радикально иным" от их переговоров с США

Мирный план, обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским, "радикально отличается" от версии, которая обсуждается представителями РФ и США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитируют росСМИ.

" Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной ", - подчеркнул Рябков.

Он сообщил, что россияне видели мирный план, состоящий из 20 пунктов, который показал украинский президент.

Мирный план США

Напомним, Украина и США во время переговоров в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций. Внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Сторонам удалось согласовать большинство моментов, однако самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.

В среду, 24 декабря, Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

В США сообщили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.

Отметим, страна-агрессор требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, РФ хочет больше ограничений в отношении ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.

РБК-Украина ранее писало, что в воскресенье, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана. Она состоится в резиденции Трампа, что в штате Флорида.