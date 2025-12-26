ua en ru
"Приблизились к решению". В РФ сделали заявление об окончании войны с Украиной

Москва, Пятница 26 декабря 2025 18:34
"Приблизились к решению". В РФ сделали заявление об окончании войны с Украиной Фото: Сергей Рябков, заместитель главы МИД РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Москве считают, что Украина, США и Россия "действительно приблизились" к решению для завершения войны.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"Думаю, что 25 декабря 2025 года останется у всех нас в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению. Но от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", - сказал Рябков.

Чиновник страны-агрессора цинично обвинил Украину и Евросоюз в том, что они якобы не хотят договариваться и "удвоили усилия", чтобы сорвать договоренность.

Мирные переговоры

Напомним, на прошлых выходных спецпредставитель Кремля, гендиректор фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Майами и встретился с американскими чиновниками для переговоров по завершению войны РФ против Украины.

По итогам такого диалога он не сделал никаких заявлений для прессы.

Вчера, 25 декабря, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о том, что в переговорном процессе наблюдается "медленное, но правильное продвижение вперед". О чем именно речь - она не уточнила.

При этом сегодня, 26 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Вашингтон договорились продолжить переговоры.

Стоит заметить, что на 28 декабря уже запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

По словам главы украинского государства, он планирует обсудить гарантии безопасности, а также все вопросы, по которым у стран есть разногласия.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
