РФ ударила по Запорожью и Кривому Рогу, а ВСУ получили новые ракеты-дроны: новости за 6 декабря

Российские войска нанесли удары по Запорожью и Кривому Рогу. Тем временем Силы обороны Украины получили первую партию ракет-дронов "Пекло".
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 6 декабря, - в материале РБК-Украина.
Силы обороны Украины получили первую партию ракет-дронов "Пекло". Их ВСУ передал президент Владимир Зеленский.
"Дрон-ракета "Пекло". Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение", - рассказал Зеленский.
Известно, что дроны-ракеты "Пекло" в своем арсенале уже имеют пять успешных применений.
Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км/ч. Остальные характеристики новейшего оружия не называются.
Российские террористы вечером 6 декабря нанесли удар по Запорожью.
В результате обстрела погибли девять человек, еще около 20 ранены, в том числе двое детей.
Также попаданием разрушены СТО, повреждены дома и магазины рядом.
Вчера вечером, 6 декабря, российские военные ударили по гражданскому административному зданию Кривого Рога. В результате есть погибшие и раненые, среди которых 6-летний ребенок.
Также в результате вражеского удара повреждены админздание, шесть многоквартирных и пять частных домов.
В рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось определить те системы ПВО, которые могут передать Украине в короткие сроки. Идет работа над поставками.
"Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в короткие сроки. В настоящее время продолжается активная работа с партнерами по воплощению этих шагов", - отметил спикер МИД Украина Георгий Тихий.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник".
"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего "Орешник" были размещены на территории Беларуси. Это успокоило бы некоторые умы", - сказал Путину белорусский диктатор.
Российский диктатор в свою очередь пообещал, что эти запросы будут удовлетворены.
"Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине 2025 года", - заявил Путин.
Он добавил, что объекты поражения "Орешником" с территории Беларуси у "вероятного противника" будет определять военно-политическое руководство Минска.
В Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон.
Подробнее о возможных изменениях - в материале РБК-Украина.
Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Это означает, что весь избирательный процесс будет перезапущен в полном объеме.
Как сообщается, судьи приняли такое решение после срочного совещания, где рассматривались запросы об отмене первого тура.
В запросах приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания пророссийского кандидата Калина Георгеску явилась результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.
Отмечается, что для проведения повторных выборов будет установлена новая дата и календарная программа.
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