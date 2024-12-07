РФ вдарила по Запоріжжю та Кривому Рогу, а ЗСУ отримали нові ракети-дрони: новини за 6 грудня

В ЗСУ надійшла перша партія ракет-дронів "Пекло"

Сили оборони України отримали першу партію ракет-дронів "Пекло". Їх ЗСУ передав президент Володимир Зеленський.

"Дрон-ракета "Пекло". Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання - нарощувати виробництво та застосування", - розповів Зеленський.

Відомо, що дрони-ракети "Пекло" у своєму арсеналі вже мають п'ять успішних застосувань.

Ця ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину. Інші характеристики новітньої зброї не називаються.

Удар РФ по Запоріжжю

Російські терористи ввечері 6 грудня завдали удару по Запоріжжю.

Внаслідок обстрілу загинули дев'ятеро людей, ще близько 20 поранені, в тому числі двоє дітей.

Також влучанням зруйновано СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

Удар РФ по адмінбудівлі у Кривому Розі

Вчора ввечері, 6 грудня, російські військові вдарили по цивільній адміністративній будівлі Кривого рогу. В результаті є загиблі та поранені, серед яких 6-річна дитина.

Також внаслідок ворожого удару пошкоджено адмінбудівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків.

Країни НАТО ідентифікували системи ППО, які можна швидко передати Україні

У рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вдалося визначити ті системи ППО, які можуть передати Україні у короткі терміни. Йде робота над постачанням.

"Можу сказати, що за підсумками переговорів міністрів у штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем, ракет та іншого обладнання, які можуть бути передані Україні в короткі терміни. Наразі триває активна робота з партнерами щодо втілення цих кроків", - зазначив речник МЗС України Георгій Тихий.

Лукашенко випросив у Путіна "Орєшнік" для Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив Володимира Путіна розмістити на території його країни ракетний комплекс "Орєшнік".

"Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи озброєння і насамперед "Орєшнік" були розміщені на території Білорусі. Це заспокоїло б деякі розуми", - сказав Путіну білоруський диктатор.

Російський диктатор своєю чергою пообіцяв, що ці запити будуть задоволені.

"Розміщення таких комплексів можливе. Це стане можливим у другій половині 2025 року", - заявив Путін.

Він додав, що об'єкти ураження "Орєшніком" з території Білорусії у "ймовірного противника" визначатиме військово-політичне керівництво Мінська.

З січня принцип відключення світла можуть кардинально змінити

У Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла. З 2025 року всі області можуть поділити на декілька зон.

Детальніше про можливі зміни - у матеріалі РБК-Україна.

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Це означає, що весь виборчий процес буде перезапущено у повному обсязі.

Як повідомляється, судді ухвалили таке рішення після термінової наради, де розглядалися запити щодо скасування першого туру.

У запитах наводилися розсекречені документи, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Каліна Георгеску стала результатом організованої маніпуляції за межами Румунії.

Зазначається, що для проведення повторних виборів буде встановлено нову дату та календарну програму.