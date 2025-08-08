РФ ударила по нефтебазе SOCAR в Одесской области, есть раненые, - источники

Россия ночью 8 августа атаковала дронами типа "Шахед" нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
По информации источников, пожар удалось быстро локализовать. В результате вражеского удара четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.
Размер ущерба в настоящее время устанавливается. Проводятся срочные восстановительные работы.
Источники отмечают, что официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки.
Отметим, ранее Одесская областная прокуратура сообщала о частичном разрушении насосной станции и повреждении объектов одного из предприятий.
Напомним, в ночь на 8 июля в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов". В результате обстрела травмировался человек, есть разрушения и вспыхнул пожар.
Также взрывы раздавались и в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.
Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.
В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.