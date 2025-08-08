ua en ru
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области

Сумская область, Пятница 08 августа 2025 07:19
UA EN RU
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области Иллюстративное фото: спасатели на месте атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 8 августа в Шостке Сумской области была атака "Шахедов". Противовоздушная оборона сбивала вражеские беспилотники, но без разрушений не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Олега Григорова, руководителя Сумской ОГА.

В ночь на 8 августа российские войска атаковали Шостку в Сумской области ударными беспилотниками.

Так, первые сообщения об угрозе появились около 01:00: в направлении города двигалось несколько вражеских дронов.

Вскоре в городе прогремели взрывы - работала противовоздушная оборона. Очевидцы сообщали, что слышали характерные звуки полета иранских дронов-камикадзе, а также серии громких взрывов в небе.

Около 01:40 мониторинговые ресурсы отметили, что в Шостке "локационно чисто" - то есть беспилотников над городом больше не фиксировали. Однако воздушная тревога в Сумской области продолжалась до 02:41.

На утро стало известно, что в Шосткинской громаде в результате попаданий трех вражеских дронов пострадали несколько многоэтажных жилых домов, повреждены автомобили и объекты социальной инфраструктуры.

Сейчас на местах ударов работают спасатели, коммунальные службы и специалисты, которые обследуют территорию и фиксируют масштабы повреждений. Владельцам разрушенного или поврежденного имущества обещают предоставить всю необходимую помощь.

Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области

Также в результате ночной атаки пострадала Сумская община. Как сообщает местная администрация, к счастью, погибших нет, однако есть разрушения и раненый.

Так, в Сумской общине в результате атаки повреждены несколько нежилых зданий, магазин и частный автомобиль. Пострадал 54-летний мужчина - медики оперативно оказали ему помощь на месте, он лечится амбулаторно.

Отметим, что Сумщина остается одной из самых часто атакованных приграничных областей Украины, где регулярно фиксируются обстрелы, атаки дронов и попытки прорыва вражеских ДРГ.

Атака на Украину в ночь на 8 августа

В ночь на 8 августа взрывы раздавались в Киевской области, Харькове и Одессе.

Российская армия в ночь на пятницу, 8 августа, дронами атаковала Бучанский район Киевской области. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе.

А около 23:55 7 августа в Харькове прогремели взрывы. В это время Харьков был атакован "Шахедом". В результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии.

