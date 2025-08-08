ua en ru
Харьков атаковал "Шахед": в городе слышны взрывы

Пятница 08 августа 2025 00:16
Харьков атаковал "Шахед": в городе слышны взрывы Иллюстративное фото: в Харькове прогремели взрывы 7 августа (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером четверга, 7 августа, атаковала дронами Харьков. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

По его данным, около 23:55 7 августа в городе прогремели взрывы. В это время Харьков был атакован "Шахедом".

Уже в 00:01 он сообщил, что в результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии. Сейчас о пострадавших и масштабах разрушений не сообщалось.

В то же время, по данным Воздушных сил, сейчас Украина находится под атакой нескольких групп "Шахедов", которые движутся с разных направлений.

Харьков атаковал &quot;Шахед&quot;: в городе слышны взрывы

Атаки на Харьков

Напомним, вечером 2 августа российские захватчики запустили по Украине дроны "Шахед".

Кроме этого оккупанты часто используют для ударов по городу дрон "Молния" - это дешевый беспилотник самолетного типа, который может наносить удары по целям на расстоянии до 40 километров.

В частности, в пятницу, 1 августа, российские оккупанты ударили таким дроном по жилому району. "Прилет" был возле многоэтажки в Киевском районе.

Пострадали 10 человек, среди которых было трое детей. В частности, пострадал 5-месячный младенец.

