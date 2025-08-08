Харьков атаковал "Шахед": в городе слышны взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

По его данным, около 23:55 7 августа в городе прогремели взрывы. В это время Харьков был атакован "Шахедом".

Уже в 00:01 он сообщил, что в результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии. Сейчас о пострадавших и масштабах разрушений не сообщалось.

В то же время, по данным Воздушных сил, сейчас Украина находится под атакой нескольких групп "Шахедов", которые движутся с разных направлений.

Атаки на Харьков

Напомним, вечером 2 августа российские захватчики запустили по Украине дроны "Шахед".

Кроме этого оккупанты часто используют для ударов по городу дрон "Молния" - это дешевый беспилотник самолетного типа, который может наносить удары по целям на расстоянии до 40 километров.