В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов": что известно

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова в Telegram.

"В городе слышны взрывы!" - написал он.

Также городской голова призвал быть особенно осторожными жителям центральной части Одессы и Пересыпского района. Через 5 минут добавилось предупреждение для Хаджибейского района.

Отметим, что в 2:18 Воздушные силы сообщали о движении группы ударных БПЛА из акватории Черного моря в сторону Одессы.

Тогда же Геннадий Труханов обратился к жителям Одессы с просьбой находиться в безопасных местах.