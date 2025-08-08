Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили 75% вражеских дронов
Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 8 августа противник атаковал 108 средствами воздушного нападения:
- 104 ударными дронами типа "Шахед",
- беспилотниками-имитаторами различных типов,
- 8-ю скоростными (реактивными) дронами.
Атаковали россияне с направлений:
- Шаталово,
- Курск,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск - РФ,
- Чауда - временно оккупированная территория Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 82 воздушные цели, что составляет более 75% от общего количества. Среди ликвидированного:
- 3 реактивных беспилотника,
- 79 вражеских дронов типа "Шахед",
- дроны-имитаторы различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 26 беспилотников в 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.
Атака на Украину в ночь на 8 августа
Напомним, что в ночь на 8 августа взрывы раздавались в Киевской области, Харькове и Одессе.
Российская армия в ночь на пятницу, 8 августа, дронами атаковала Бучанский район Киевской области. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе.
А около 23:55 7 августа в Харькове прогремели взрывы. В это время Харьков был атакован "Шахедом". В результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии.
Как стало известно на утро, в ночь на 8 августа в Шостке Сумской области также была зафиксирована атака "Шахедов". Противовоздушная оборона сбивала вражеские беспилотники, но без разрушений не обошлось.