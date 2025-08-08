Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили 75% вражеских дронов

Фото: ПВО уничтожила три четверти дронов за ночь (Getty Images)

Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 8 августа противник атаковал 108 средствами воздушного нападения: 104 ударными дронами типа "Шахед",

беспилотниками-имитаторами различных типов,

8-ю скоростными (реактивными) дронами. Атаковали россияне с направлений: Шаталово,

Курск,

Брянск,

Приморско-Ахтарск - РФ,

Чауда - временно оккупированная территория Крыма. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 82 воздушные цели, что составляет более 75% от общего количества. Среди ликвидированного: 3 реактивных беспилотника,

79 вражеских дронов типа "Шахед",

дроны-имитаторы различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 26 беспилотников в 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.