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Россияне атаковали служебное авто ГСЧС в Никополе: погибли три человека

Никополь, Днепропетровская область, Среда 06 августа 2025 21:08
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Россияне атаковали служебное авто ГСЧС в Никополе: погибли три человека Фото: россияне атаковали служебное авто ГСЧС в Никополе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 6 августа обстреляли из ствольной артиллерии служебный автомобиль ГСЧС. В результате атаки погиб один спасатель и двое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего вражеского обстрела - произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.

В результате удара погиб 23-летний спасатель - Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.

Ранения получили еще четыре человека - трое работников ГСЧС и гражданский мужчина.

Фото: россияне атаковали служебное авто ГСЧС в Никополе (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 6 августа

Россия в ночь 6 августа выпустила по Украине 45 дронов с трех направлений. Силы ПВО обезвредили большинство целей, но были и попадания.

Утром россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Предварительно, оккупанты атаковали ФАБами.

Известно, что два человека погибли, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - четверо детей.

Также этой ночью армия РФ нанесла удар дронами по Измаильскому району Одесской области. Под удар попали объекты газовой инфраструктуры, поэтому вспыхнул пожар, который видели в Румынии.

Огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

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Никополь Днепропетровская область ГСЧС Война в Украине
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