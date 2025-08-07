Энергетики попали под удар на Днепропетровщине: загорелось оборудование

Россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Днепропетровской области. Это произошло утром 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, вчера утром одно из подразделений ДТЭК оказалось под обстрелом во время удара вражеских FPV-дронов. В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. К счастью, энергетики не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего энергетики сразу приступили к работе.