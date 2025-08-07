ua en ru
Энергетики попали под удар на Днепропетровщине: загорелось оборудование

Днепропетровская область, Четверг 07 августа 2025 14:05
Энергетики попали под удар на Днепропетровщине: загорелось оборудование Фото: армия РФ обстреляла энергетиков в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Днепропетровской области. Это произошло утром 6 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, вчера утром одно из подразделений ДТЭК оказалось под обстрелом во время удара вражеских FPV-дронов.

В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. К счастью, энергетики не пострадали.

ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего энергетики сразу приступили к работе.

Удар по спасателям

Напомним, 6 августа враг атаковал Никополь Днепропетровской области. В результате артобстрела погибли двое мужчин и женщина, есть пострадавшие. Среди погибших - 23-летний спасатель.

Также из четырех раненых трое человек - работники ГСЧС.

Как позже стало известно, россияне применили тактику двойного удара. Спасатели попали под артиллерийский обстрел, когда обследовали территорию после предыдущего удара. Было прямое попадание в служебный автомобиль.

Днепропетровская область Война в Украине Атака дронов Энергетики
