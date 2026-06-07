Россияне дважды атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине, есть пострадавший

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Российские оккупанты в воскресенье, 7 июня, дважды атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Пострадал работник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.