"Упадет мне прямо в руки": Трамп анонсировал скорый крах режима на Кубе

21:30 06.03.2026 Пт
2 мин
Почему одно заявление Трампа снова привлекло внимание к будущему Кубы?
aimg Сергей Козачук
"Упадет мне прямо в руки": Трамп анонсировал скорый крах режима на Кубе Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Правительство Кубы может пойти на сделку с Соединенными Штатами и прекратить свое существование в нынешнем виде уже в ближайшее время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: "Дружеский" захват: Трамп сделал неожиданное заявление относительно Кубы

Прогнозы относительно смены режима

По данным издания, американский лидер убежден, что политическая ситуация на острове достигла критической точки.

По его словам, официальная Гавана сейчас крайне заинтересована в налаживании диалога с Вашингтоном.

"Куба, кстати, скоро рухнет... Они так сильно хотят заключить сделку", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что наблюдал за ситуацией в этой стране в течение 50 лет, и сейчас она "упала ему прямо в руки".

Назначение Марко Рубио

Для реализации стратегии по Кубе президент планирует привлечь государственного секретаря Марко Рубио. Трамп подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетных, хотя сейчас основное внимание администрации сосредоточено на Иране.

"Я собираюсь поставить туда Марко, и мы увидим, как это сработает. Мы сейчас действительно сосредоточены на этом", - пояснил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что процесс возвращения американских кубинцев домой является "вопросом времени", но администрация избегает чрезмерной спешки, чтобы предотвратить негативные последствия.

Отношения США и Кубы при Трампе

Напомним, ранее Дональд Трамп уже предпринял ряд шагов для усиления давления на Гавану. В частности, он вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма, что существенно ограничило финансовые операции острова. На фоне этого кризис между странами продолжает обостряться.

Несмотря на то, что Трамп заявлял о готовности к "дружественному захвату" через экономические инструменты, кубинские власти демонстрируют сопротивление. Так, официальная Гавана уже отвергла призывы Трампа, подчеркнув, что ни на одну "сделку" под давлением не пойдет.

В то же время президент Кубы выступил с заявлением о переговорах, отметив условия, при которых диалог с Вашингтоном вообще возможен.

