"Упадет мне прямо в руки": Трамп анонсировал скорый крах режима на Кубе

Правительство Кубы может пойти на сделку с Соединенными Штатами и прекратить свое существование в нынешнем виде уже в ближайшее время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Прогнозы относительно смены режима

По данным издания, американский лидер убежден, что политическая ситуация на острове достигла критической точки.

По его словам, официальная Гавана сейчас крайне заинтересована в налаживании диалога с Вашингтоном.

"Куба, кстати, скоро рухнет... Они так сильно хотят заключить сделку", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что наблюдал за ситуацией в этой стране в течение 50 лет, и сейчас она "упала ему прямо в руки".

Назначение Марко Рубио

Для реализации стратегии по Кубе президент планирует привлечь государственного секретаря Марко Рубио. Трамп подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетных, хотя сейчас основное внимание администрации сосредоточено на Иране.

"Я собираюсь поставить туда Марко, и мы увидим, как это сработает. Мы сейчас действительно сосредоточены на этом", - пояснил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что процесс возвращения американских кубинцев домой является "вопросом времени", но администрация избегает чрезмерной спешки, чтобы предотвратить негативные последствия.