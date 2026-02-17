ua en ru
Starlink можно будет верифицировать на почте: пошаговая инструкция

Украина, Вторник 17 февраля 2026 16:13
Starlink можно будет верифицировать на почте: пошаговая инструкция Иллюстративное фото: Starlink можно будет верифицировать на почте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине расширили возможности верификации терминалов Starlink. Теперь подтвердить устройства можно не только в ЦПАУ, но и в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры, "Новую Почту" и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Читайте также: ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей из-за сбоев Starlink и Telegram в РФ

Где теперь можно верифицировать Starlink

С 17 февраля подать заявку на включение терминала в "белый список" можно в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты" по всей стране.

После проверки устройство будет работать без ограничений, а система позволит отличать легальные терминалы от тех, которые могут использовать оккупанты.

Стоит заметить, что эта процедура действует исключительно для физических лиц. Что касается юридических лиц - процедура остается полностью онлайн через портал "Дія", а военные регистрируют устройства через специальные системы в своих подразделениях.

Как проходит процедура

"Укрпочта"

Один терминал физическое лицо может подтвердить дистанционно. Если устройств несколько, их необходимо принести в отделение для проверки.

Это сделано, чтобы исключить регистрацию оборудования, которое может находиться на оккупированных территориях или использоваться врагом.

Для подачи заявки нужно подготовить:

  • паспорт и идентификационный код;
  • UTID или Dish ID (в приложении Starlink);
  • номер учетной записи или серийный номер комплекта (при наличии).

"Новая Почта"

Для этого нужно предоставить оператору:

  • ID-карту или загранпаспорт;
  • идентификационный код;
  • серийный номер комплекта, который обычно находится на коробке;
  • уникальный идентификатор терминала и идентификатор антенны;
  • номер вашей учетной записи на портале терминалов Starlink;
  • ссылка на портал, где можно проверить этот номер.

Однако, что касается "Новой Почты", - там пройти верификацию можно без очередей. Для этого необходимо зарегистрироваться в электронную очередь на сайте "Новой почты" и прийти в отделение в выбранное время.

Зачем нужна верификация

По данным Минцифры, каждый подтвержденный терминал помогает отделить украинские устройства от вражеских, блокировать нелегальные подключения и сохранять стабильную интернет-связь.

Неверифицированные терминалы могут не активироваться, чтобы предотвратить их использование, в частности во вражеских беспилотниках.

Что известно о блокировке Starlink

После появления у российских войск дронов с терминалами Starlink министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить доступ БПЛА типа "Шахед" к спутниковой связи. Маск заявил, что готов способствовать решению вопроса.

Впоследствии SpaceX ввела технические ограничения: модемы Starlink прекращают работу, если скорость устройства превышает 90 км/ч, что фактически делает невозможным их использование на беспилотниках. После этого российские войска столкнулись с трудностями на фронте и были вынуждены сократить количество штурмовых действий.

В Министерстве цифровой трансформации также сообщили о внедрении режима "белого списка" (Whitelist) - перечня проверенных терминалов Starlink, которые будут работать стабильно для украинских пользователей, но будут недоступны для врага.

В то же время стало известно, что россияне, пытаясь обойти ограничения, пытаются через угрозы заставлять семьи украинских военнопленных регистрировать терминалы на себя.

Подробнее о том, как избежать блокировки Starlink и попасть в "белый список", читайте в материале РБК-Украина.

