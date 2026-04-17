Депортация за "дискредитацию": в РФ мигрантов толкают в армию

07:47 17.04.2026 Пт
2 мин
РФ расширила список оснований для выдворения мигрантов. Как их заставляют идти на войну?
aimg Екатерина Коваль
Депортация за "дискредитацию": в РФ мигрантов толкают в армию Фото: мигранты в России могут избежать депортации при одном условии (Getty Images)

Государственная дума России планирует принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые фактически легализуют принудительную вербовку мигрантов для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службы внешней разведки Украины.

Читайте также: Россия готовит новое наступление на юго-востоке: в ГУР назвали сроки и количество войск

Расширение оснований для депортации

Законопроект, внесенный правительством по инициативе МВД в марте 2026 года, расширяет перечень статей, по которым иностранцев можно выдворить из РФ, с 22 до 43. Среди новых оснований:

  • участие в несанкционированных массовых мероприятиях;

  • распространение "экстремистских" материалов;

  • "дискредитация" вооруженных сил РФ;

  • призывы к санкциям против России;

  • пропаганда запрещенной символики;

  • злоупотребление свободой СМИ;

  • мелкое хулиганство.

Для этих статей выдворение становится основным и обязательным наказанием - без права суда на индивидуализацию. Личная история, семья, работа или двадцатилетний стаж пребывания в стране не имеют никакого правового значения.

Единственная защита - контракт с армией РФ

Ключевое исключение, прописанное в законопроекте, касается иностранцев, проходивших военную службу в Вооруженных силах России. Для них режим обязательного выдворения не действует - вместо этого предусмотрены альтернативные санкции: штраф или обязательные работы.

Как отмечает СВР, это "государственно закрепленная формула": участие в войне против Украины является единственной надежной правовой защитой мигранта на территории России. Остальное - предмет торга с депортационным аппаратом.

Экономика репрессий

По финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта потребует не менее 23,1 млн долларов в течение 2026-2028 годов. Частичная компенсация расходов дополнительными поступлениями от штрафов оценивается на уровне более 38,7 млн долларов. Репрессивная система спроектирована как самоокупаемая.

В то же время Россия находится в состоянии острого дефицита рабочей силы - из-за мобилизации и массового оттока кадров после 2022 года.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что Кремль прорабатывает как минимум три сценария относительно войны в Украине: от продолжения активных боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против стран НАТО.

Между тем заместитель главы Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, а их продвижение остается минимальным. По его словам, несмотря на амбициозные планы на 2026 год, реальных сил для их воплощения у врага пока недостаточно.

Кроме того, в Офисе президента объясняли, что политические переговоры о мире сейчас на паузе. Одной из главных причин стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. В то же время гуманитарные треки, в частности обмен пленными, продолжают работать.

