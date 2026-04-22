РФ реанімує "кукурудзники" 1940-х через провал імпортозаміщення, - СЗРУ
Росія через санкції та провал проєктів імпортозаміщення вирішила реанімувати старі літаки Ан-2 (відомі як "кукурудзники").
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Пропозиція НДІ
Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував підняти з баз зберігання близько 700 літаків Ан-2. Причина - катастрофічна діра в малій авіації країни. Альтернатив не залишилося: санкції відрізали доступ до нової техніки, а обидва доморощені проєкти імпортозаміщення провалилися.
Без повітряного сполучення фактично відрізана від решти країни приблизно 60% території РФ - ті райони, куди не ведуть ні автошляхи, ні залізниця.
АН-2 та його стан
Ан-2, спроєктований ще в 1940-х роках, десятиліттями був "робочою конячкою" малої авіації спочатку СРСР, а потім РФ. За весь час у кількох країнах (зокрема в Україні, Польщі та Китаї) зібрали понад 17 тисяч машин. Більшість із них давно списана й знищена.
Сьогодні в активній експлуатації на території РФ залишається лише 249 бортів, ще 276 числяться за ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту). З 2024 року Росія зупинила списання старих машин і повернула в небо 16 одиниць. Питання безпеки пасажирів у цих розрахунках не фігурує.
Провали імпортозаміщення
Паралельно сталася серія провалів із “сучасними” замінниками:
Літак "Байкал", який мав витіснити українські Ан-2 з авіапарку РФ, із 2023 року невпинно переносить сертифікацію - спочатку на 2025-й, потім на 2026-й, тепер натякають на 2027-й. Технічні й фінансові проблеми не дозволяють назвати реальну дату.
Другий проєкт - ТВС-2МС (глибока модернізація того самого Ан-2, розроблена без державних грошей і визнана технічно успішною) – у Росії закритий. Монгольська компанія MUNKH AERO експлуатуватиме ці машини у себе, але вже з американськими двигунами.
Проблема з двигунами
Саме двигуни стають головною перешкодою для реанімації 700 законсервованих бортів. Варіантів два – і обидва глухі кути:
Американські двигуни - недоступні через санкції.
Російський ТВД-10Б - існує на папері. Перспективи його серійного виробництва в умовах технічного й фінансового виснаження галузі фахівці обережно характеризують як "досить туманні".
