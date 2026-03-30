Россияне бастуют из-за невыплаты зарплат, которую видели последний раз еще в 2025, - СВР

05:28 30.03.2026 Пн
2 мин
В Воркуте рабочие готовятся к повторной забастовке, потому что в последний раз видели зарплату в 2025 году
aimg Маловичко Юлия
Российский бизнес постиг глубокий кризис - ожидается, что скоро закроется до трети субъектов малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки.

По данным опросов, 95% предпринимателей в РФ фиксируют ухудшение ситуации, а три четверти сообщают о значительных осложнениях. Падение выручки с начала года зафиксировали 68,7% респондентов, а 5,5% уже прекратили деятельность.

"Задолженность по заработной плате только в январе 2026 года достигла 1,86 млрд рублей, причем 40,7% этой суммы образовалось именно в январе. Лидер по невыплатам - строительная отрасль", - написали в СВРУ.

Конкретные случаи невыплат

Один из громких случаев задолженности по зарплатам - крах крупнейшего строительного холдинга Сибири "Новолекс", который не выплатил людям около 2,5 млрд рублей.

На шахтерском севере ситуация также критическая. Работники одного из предприятий в Воркуте готовятся к забастовкам - зарплату полностью в последний раз выплатили еще в декабре 2025 года, февральские выплаты не поступили.

Как утверждают в разведке, проблемы с выплатами в РФ охватывают и другие регионы. Например, водители автобусов на Камчатке и в Омской области не получают зарплату, а дорожники в Смоленске с прошлого года безуспешно добиваются повышения окладов и нормальных условий труда.

Напомним, еще в начале года разведка обнародовала новый перехват, который свидетельствует о критическом состоянии региональных бюджетов в России.

В то же время на днях стало известно, что доверие к российскому диктатору Владимиру Путину среди россиян упало до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом говорят даже официальные опросы.

